«Tari sociale, pochi soldi e 2 giorni per le domande»

Due giorni appena per presentare domanda di esenzione dal pagamento della Tari. In realtà, anche meno di 48 ore visto che il bilancio di previsione 2018-2020 e la collegata delibera sulla tassa della spazzatura sono state approvate solo alle 22.30 di giovedì sera, mentre la scadenza per depositare la richiesta di esenzione è stata fissata, da regolamento, alla giornata di oggi, 31 marzo. Una svista, legata alle vicissitudini che hanno movimentato in queste settimane la vita di Palazzo, oppure un calcolo preciso? A domandarselo, accorgendosi del problema e sollevandolo pubblicamente, è il consigliere di Direzione Italia, già assessore al Bilancio della Giunta Perrone, Attilio Monosi.«Il regolamento Tari che abilita alla richiesta di esenzione - spiega - è stato approvato il 29 marzo. Il termini è stato fissato al 31 marzo: praticamente un bluff, visto che di mezzo ci sono anche le festività pasquali».Ma Monosi non si ferma qui. Già in Aula, nel corso dell’animata discussione sul bilancio di previsione - durante la quale i rilievi e le critiche di merito sono state affidate a lui dall’intero centrodestra - aveva evidenziato quanto esigue fossero le risorse destinate alla cosiddetta Tari sociale. Per garantire l’esenzione dal pagamento della tassa ai nuclei familiari con reddito Isee sotto i 6.000 e la riduzione del 50% a quelli con reddito Isee di 9.000 euro all’anno, l’assessorato ai Tributi retto dal sindaco Carlo Salvemini - dirigente Emanuele Carratta - ha infatti previsto uno stanziamento di 39mila euro. «Troppo pochi - ha sottolineato Monosi in Aula - atteso che dalle mie simulazioni e dai miei calcoli, per coprire l’intera platea servirebbe almeno un milione di euro».Così oggi, sventolando il regolamento Tari, Monosi sostiene che sia «legittimo il sospetto che questa scadenza così ravvicinata sia stata calcolata proprio perché l’esenzione prevista con la tanto sbandierata “Tari sociale”, in fin dei conti, non sia fruibile». Gli uffici comunali, dunque, dovranno procedere con una proroga dei termini per non vanificare la misura, mirata a sollevare dal pagamento delle tasse chi non può farlo.