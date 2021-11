Sfuggono all'alt della polizia ma l'auto si ribalta: denunciati per resistenza a pubblico ufficiale

Non si fermano all'alt della polizia. Anzi, accellerano tentando di darsi alla fuga sulla tangeziale est di Lecce ma l'auto a bordo della quale viaggiavano - un'Alfa Romeo 147 - si ribalta andando a finire nella scarpata. Ferite lievi per tre uomini di origine slava residenti nel campo nomadi Panareo, identificati e denunciati per resistenza.

L'episodio intorno alle 15 di ieri. All'alt degli agenti impegnati in un servizio di controllo su strada, l'uomo alla guida ha premuto il piede sull'acceleratore tentando di darsi alla fuga. Ne è scaturito un inseguimento con la volante ma all'altezza dell'imbocco della statale 613 il conducente ha perso il controllo dell'auto: uscendo fuori strada il mezzo è andanto a finire in una scarpata. Sul posto è stato necessario l'intervento degli agenti della polizia stradale per garantire la gestione della viabilità.

Ferite lievi i tre occupanti del mezzo e la denuncia per resistenza

A seguito dell'incidente gli occupanti dell'Alfa hanno riportato ferite lievi e per questo sono stati condotti negli ospedali di Lecce e a Copertino. Ma hanno rimediato una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Dalle verifiche è emerso che l’Alfa fosse priva di assicurazione ed il conducente senza patente di guida.