Tangenziale est e superstrada: in arrivo otto nuovi autovelox

In arrivo altri otto autovelox, che saranno installati con ogni probabilità lungo la tangenziale est della città e sulla Lecce-Brindisi. Il 16 aprile scorso, infatti, dopo due anni dall’indizione della gara, il settore Traffico ha perfezionato le procedure di aggiudicazione dell’appalto “per l’affidamento del servizio di noleggio, senza riscatto finale, di installazione e manutenzione di dispositivi omologati/approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il rilevamento automatico del superamento dei limiti di velocità da parte dei veicoli”.L’iter procedurale, dunque, si è concluso con la pubblicazione di un avviso all’albo pretorio. E ora - come conferma l’ufficio Traffico - si aprirà una fase di sperimentazione di tre mesi, durante i quali gli autovelox saranno installati ma non “produrranno” multe.La gara era stata bandita dall’allora amministrazione Perrone il 16 febbraio del 2016, per un importo complessivo stimato di 1.747.200 euro e per recuperare otto postazioni autovelox al costo di 2.600 euro al mese l’una, per un totale di 5 anni. Tre le offerte ricevute da Palazzo Carafa, che ha provveduto all’aggiudicazione il 6 dicembre di quell’anno in favore della ditta Project automation spa di Monza, cioè quella che offrì il ribasso più vantaggioso, pari al 5,10% sull’importo a base di gara.Tangenziale est e superstrada Lecce-Brindisi, si diceva. Erano questi, infatti, gli obiettivi individuati dalla Giunta Perrone già prima del 2016, con l’allora assessore Luca Pasqualini. Perché la bretella esterna di Lecce, la tangeziale est, era ed è vissuta da molti automobilisti come un autodromo lungo il quale spingere sul pedale dell’acceleratore, dimenticando prudenza e sicurezza, propria e altrui. È così che quella strada, come del resto la Lecce-Brindisi, si è trasformata troppo spesso in una trappola mortale, in una giungla d’asfalto dove è complicato intervenire persino per le forze dell’ordine e per i mezzi di soccorso.