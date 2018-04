Comuni a rischio mafia, la commissione chiede lo scioglimento per Surbo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Ci sono i presupposti per chiedere lo scioglimento del Consiglio comunale di Surbo. Sono le conclusioni dei tre mesi di indagini della commissione di accesso agli atti amministrativi, nominata in prefettura. La relazione è stata trasmessa agli uffici di palazzo di Governo. Ed a breve finirà sul tavolo del prefetto Claudio Palomba che l’analizzerà per stendere la relazione da inviare al Ministero dell’Interno e dire se condivida o meno l’orientamento preso dalla commissione dopo aver valutato gli atti dell’amministrazione guidata dal sindaco Fabio Vincenti per capire se ci siano stati condizionamenti della criminalità organizzata.Il terzo Comune salentino, quello di Surbo, assoggettato a questa procedura. Dopo Sogliano Cavour, per il quale un’altra commissione prefettizia ha concluso come per Surbo, dopo avere trovato conferme alle ipotesi accusatorie dell’inchiesta “Contatto” della Procura e dei carabinieri del Nucleo operativo di Maglie: i sussidi ed i voucher-lavoro che l’ex vicesindaco Luciano Magnolo avrebbe fornito a parenti di personaggi orbitanti nella criminalità locale legata al clan Coluccia di Noha.E dopo Parabita: consiglio comunale sciolto dal Ministro dell’Interno e riabilitato con l’annullamento del Tar Lazio. La presenza nella impresa addetta alla raccolta dei rifiuti di persone legate al clan Giannelli ed i legami con l’ex vicesindaco Giuseppe Provenzano emersi nell’inchiesta penale “Coltura”, i presupposti della decadenza valutati come del tutto ininfluenti dalla giustizia amministrativa.E per Surbo? Più che di possibili forme di condizionamento degli amministratori comunali, la commissione di accesso ha individuato collegamenti diretti ed indiretti con esponenti della criminalità. In una gestione a volte approssimativa degli affidamenti di lavori, come anche dei benefici in termini di sussidi o di impieghi a tempo determinato.Sulla traccia lasciata dall’inchiesta chiusa e condotta dal procuratore aggiunto Antonio Negro e dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Lecce che ha avuto anche l’effetto di produrre la misura interdittiva della Prefettura per le aziende degli imprenditori Oronzo e Vincenzo Trio.