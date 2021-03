«Troppa gente nei supermercati, rischio assembramenti»: il sindaco Salvemini chiede ai titolari più controlli

Troppa gente nei supermercati e pochi controlli all'ingresso. E' il nuovo allarme che s'incrocia con la crescita dei contagi da Covid nel Salento e in Puglia. E a Lecce il sindaco Carlo Salvemini, con una lettera, scrive ai titolari dei market per chiedere misure più restrittive che evitino l'affollamento all'interno. «Invito tutti i titolari di medie strutture di vendita alimentare a verificare il rispetto degli obblighi espressi previsti dal Dpcm - scrive il primo cittadino - per evitare assembramenti all'interno dei locali, a tutela della salute dei clienti e del personale addetto alle vendita (cassieri, banconisti). Nonostante i controlli di polizia siano frequenti le segnalazioni di rischio che quotidianamente ricevo sono tante. C'è una conferma empirica che lo dimostra: non si vedono più file all'esterno degli ingressi delle attività, nonostante l'obbligo di non fare entrare un numero di persone superiore a quello massimo consentito. E' evidente che c'è qualcosa che non torna».

Tante, dunque, le segnalazioni: un problema che riguarda tutta la città, secondo i primi riscontri. Da qui l'appello del sindaco per evitare assembramenti come causa della crescita dei contagi: «Propongo a tutti i titolari, per condividere l'impegno a salvaguardare la salute pubblica, agevolare i controlli, evitare sanzioni, questi semplici accorgimenti: mettano a disposizione un numero di carrelli all'ingresso pari al massimo di clienti ammessi; facciano obbligo ai clienti di utilizzarli prima di entrare nel punto vendita per effettuare acquisti; impediscano con proprio personale l'ingresso di nuovi clienti in caso di assenza di carrelli disponibili. Sto inviando a tutti loro una lettera a mia firma per chiedere piena e convinta collaborazione in tal senso».