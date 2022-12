C’è chi si giustifica perché «non sapevo della novità», altri invece hanno semplicemente sperato di farla franca, evitando i controlli degli ausiliari del traffico. Sosta nei festivi senza grattino: 744 multe in tre giorni. Sono feste “amare” per chi negli ultimi giorni ha dimenticato di pagare il ticket per il parcheggio sulle strisce blu.

Dall’8 dicembre, infatti, è entrato in vigore il piano “Natale in Bus” a Lecce, le misure studiate da Comune e Sgm per limitare i disagi alla circolazione cittadina durante le settimane natalizie.

Le navette gratuite e la sosta a pagamento

Oltre alle navette gratuite dai parcheggi di interscambio e la gratuità del trasporto pubblico nei giorni rossi sul calendario, il pacchetto di interventi prevede la sosta a pagamento in tutta la città ogni giorno, fino all’8 gennaio, con l’esclusione degli stalli dell’Ospedale Vito Fazzi, Foro Boario, Torre del Parco e di Largo Cimitero. Un provvedimento che, a quanto pare, non è stato recepito da tutti, nonostante gli avvisi posizionati sulla segnaletica verticale e la comunicazione, anche a mezzo social, lanciata da Palazzo Carafa.

In occasione dei primi giorni festivi del mese corrente, infatti, sono stati tanti i leccesi e i turisti “sbadati” che arrivando nel cuore della città con la propria vettura non hanno provveduto ad acquistare il ticket della sosta - da 1,50, 1,30, 1,10 euro o 0,60 centesimi a seconda delle zone in cui si parcheggia – o semplicemente si sono dimenticati di rinnovare il grattino e così, dopo la passeggiata tra le vie della città e qualche giro per i negozi del centro, si sono ritrovati sul tergicristallo l’amara multa da pagare. Il giorno dell’Immacolata sono stati 249 i verbali elevati dagli ausiliari Sgm: 234 quelli per mancanza di tagliando e 15 per grattino scaduto. Domenica 11 dicembre, invece, i verbali sono stati 235: 226 per le auto senza ticket e 9 le sanzioni per ticket scaduto. Stesso copione anche domenica scorsa: gli ausiliari al traffico hanno elevato 244 verbali senza grattino e 16 per sosta scaduta (totale 260). Una “disattenzione” che costa caro agli automobilisti. Chi viene trovato a sostare sulle strisce blu senza esporre il tagliando che attesta il pagamento della tariffa, incorre in una sanzione che può andare da 42 euro a 173 euro, a seconda che si parcheggi senza esporre la ricevuta o che si superi l’orario del periodo di sosta acquistato. L’importo della multa è di 42 euro ma è possibile beneficiare di uno sconto del 30% pagando l’importo entro 5 giorni dalla notifica (29,40 euro).

I controlli dei vigili

Oltre alle sanzioni da grattino, non sono mancati poi i controlli da parte dei vigili su tutta la città, legate anche alla sosta irregolare. E le multe lo confermano: 821 sanzioni nei primi tre giorni festivi (386 nel giorno dell’Immacolata, 348 l’11 dicembre e “solo” 87 domenica 18 dicembre).

Verbali che, come sempre, generano malumori tra i cittadini, che sfogano la rabbia anche sui social («Puntualmente durante la settimana il parcheggio selvaggio non viene sanzionato, invece, un sabato e domenica al mese fioccano le multe»; «Quest’anno non mi fai il regalo di Natale e paghi la multa»). Oltre al tagliando domenicale, le misure alla viabilità di “Natale in Bus” prevedono anche la gratuità del servizio di trasporto pubblico locale nei giorni festivi e l’attivazione ogni giorno, a partire dal pomeriggio, delle navette gratuite dalle aree di interscambio del City Terminal e da Piazza Madre Teresa di Calcutta, passando per Settelacquare. Una comodità utilizzata da numerosi leccesi. In tanti, infatti, sono arrivati in via Trinchese o in piazza Mazzini con i mezzi pubblici senza dover pagare il biglietto.

Il movimento in centro

Un’iniziativa che nei festivi dell’8 dicembre e di domenica 11 dicembre ha trasportato in centro oltre cinquemila passeggeri, a cui vanno aggiunti i 2.300 registrati domenica scorsa.

«L’introduzione del grattino domenicale ha come obiettivo quello di scoraggiare l’utilizzo dell’automobile privata e allo stesso tempo favorire la rotazione dei parcheggi nelle aree a ridosso del centro, incentivando l’utilizzo delle aree di sosta gratuita comunali, come Settelacquare e Foro Boario. È un provvedimento pensato per migliorare la viabilità e non per danneggiare i cittadini. Ma per avere dei benefici bisogna far rispettare le regole – commenta l’assessore alla Polizia locale Sergio Signore -. I controlli ci sono ogni giorno e non possono non esserci. Ci sono stati cittadini multati ma pensiamo anche a chi, invece, ha recepito il provvedimento e anche a chi ha colto lo spirito dell’iniziativa utilizzando i bus urbani, gratuiti nei giorni festivi, o le navette dai parcheggi di interscambio. Invito i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica e, laddove possibile, a preferire mezzi alternativi per arrivare in centro. A vantaggio di tutti».