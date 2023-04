La ex stazione ippica si trasforma in un Centro servizi per le persone in difficoltà: front office e supporto pratiche. Come funziona

Un milione di euro (circa) per il recupero dell'ex stazione di monta equina di via Lequile a Lecce. Il progetto, che rientra nell'Ambito Territoriale Sociale finanziato con fondi Pnrr, prevede la nascita di un centro servizi “Stazioni di posta”. Di cosa si tratta? Di fatto un Centro servizi unico dedicato a persone in difficoltà.

Il progetto





Il progetto prevede il recupero dell’immobile, in disuso da anni, che sarà restaurato e attrezzato per la presa in carico delle persone e delle famiglie in condizioni di grave deprivazione economica che risiedonop nei diversi comuni dell’Ambito territoriale di Lecce, alle quali saranno offerti servizi e assistenza integrata per migliorarne le condizioni di vita. La stazione ippica diverrà dunque un Centro Servizi unico, collegato con i servizi territoriali e la cui attività sarà co-progettata con gli enti del terzo settore operanti sul territorio, sotto il coordinamento da parte di un soggetto gestore.





Stazioni di posta sarà realizzato secondo le indicazioni delle Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia e del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, e garantirà attività di front office (ascolto, filtro e prima accoglienza), nonché di assessment ed orientamento per una valutazione più approfondita e appropriata dei bisogni e delle risorse della persona, finalizzate alla successiva presa in carico multidimensionale e/o al successivo invio al Servizio Sociale Professionale o ai Servizi specialistici territoriali. Altre attività che potranno essere realizzate prevedono il supporto nel disbrigo pratiche, il soddisfacimento dei bisogni primari di cura, attività per il re-inserimento socio-lavorativo (corsi di lingua per stranieri, orientamento al lavoro, servizi di mediazione linguistico-culturale), accesso alle prestazioni del sistema socio-sanitario integrato, accesso alla residenza anagrafica e fermo posta, per la ricezione, conservazione e gestione della posta delle persone temporaneamente senza fissa dimora beneficiarie dei servizi di assistenza.

L'assessore comunale al Welfare





“All’ex stazione ippica sorgerà Stazioni di posta, che sarà una infrastruttura fondamentale per il tessuto sociale della città di Lecce e per i suoi bisogni, a servizio delle persone che sono più in difficoltà e necessitano di essere prese in carico e sostenute su più fronti – dichiara l’assessora al Welfare Silvia Miglietta – Come sempre, l’Ambito e il Comune lavoreranno fianco a fianco con le associazioni del Terzo settore per progettare le attività del centro, in relazione ai bisogni delle persone a cui vogliamo andare incontro e alle quali vogliamo offrire un punto di riferimento, un luogo nel quale trovare ascolto, conforto, aiuto e sostegno operativo per intraprendere percorsi di fuoriuscita dalla marginalità. Ringrazio il personale dell’Ambito, i dirigenti del settore e il Coordinamento istituzionale per l’ottimo lavoro svolto che ha consentito di ottenere i fondi Pnrr”.