Statua di Sant'Oronzo: via alla realizzazione della copia. Sulla colonna entro la festa dei santi patroni

Missione compiuta (o quasi): Sant'Oronzo, o almeno la sua copia, tornerà a vegliare Lecce dall'alto della colonna romana di Piazza Sant'Oronzo. I lavori per la copia della statua del santo infatti entrano nella fase operativa. La nuova statua sarà consegnata alla città entro la prossima festa del santo patrono che si svolge il 24, 25 e 26 agosto in città.

L'ok dopo il completamento delle procedura

Dopo il completamento delle procedure preliminari tese a definire, insieme ai consulenti dell'Università del Salento (Dipartimenti di Beni culturali e di Ingegneria dell'innovazione) e alla Soprintendenza tutte le procedure e le prescrizioni da seguire (incluse le modalità di esecuzione e ancoraggio sulla colonna), ottenuti i necessari pareri, il Comune di Lecce ha dato incarico alla Fonderia Nolana Del Giudice, ditta altamente specializzata in opere d'arte, di procedere con la realizzazione della copia fedele in bronzo del simulacro del Santo Patrono, attualmente conservata nell'atrio principale di Palazzo Carafa, per un importo complessivo di 177.876 euro.

Gli step che porteranno alla realizzazione della nuova statua

Prima di tutto si effettuerà il calco in gomma siliconata con matrice in resina acrilica, seguito dalla stampa in 3D delle parti non calcabili. Poi si precederà alla formatura in loco, al modello e al ritocco cere fino ad arrivare alla fusione in bronzo con tecnica a cera persa. Le ultime due fasi sono la rifinitura e patina con riferimento fotografico e video e la struttura di ancoraggio in acciaio.

La raccolta fondi per la realizzazione della statua

La realizzazione della copia della statua di Sant'Oronzo è stata finanziata dalla comunità leccese attraverso lo strumento ministeriale nato per favorire il mecenatismo culturale, l'Art Bonus, raccolta fondi che segna ad oggi un totale di erogazioni ricevute pari a 240.580 euro. La somma sarà destinata, oltre all'esecuzione della copia, a finanziare la sua collocazione sulla colonna, la musealizzazione dell'originale e la realizzazione di un volume scientifico e di un video racconto, a cura di Unisalento, dell'intera operazione.