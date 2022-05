L’appello “Insieme per Sant’Oronzo” è stato lanciato su più canali: con interventi pubblici del sindaco Carlo Salvemini e dell’arcivescovo Michele Seccia, e tramite post e campagne sui social. E adesso anche i manifesti sparsi per la città. Cartelloni pubblicitari per attirare l’attenzione dei leccesi e spronarli a contribuire alla realizzazione della copia.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati