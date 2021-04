Lecce, finito il restauro di Sant'Oronzo. Ma sulla colonna ci andrà una copia

La statua di Sant’Oronzo, santo patrono di Lecce, non tornerà mai più al suo posto. O almeno, non l'originale.

Il restauro della antica statua è infatti terminato ieri ed è in via di completamento anche la ripulita della colonna posta in Piazza Sant’Oronzo.

L'ORIGINALE NON REGGE ALLE INTEMPERIE

Tuttavia, fanno sapere dal Comune, la statua presenta delle fragilità che impediscono di esporla di nuovo, continuativamente, agli agenti atmosferici, che potrebbero irrimediabilmente comprometterla. Il Comune sta dunque valutando una collocazioni alternativa per consentire a tutti di poterla vedere da vicino.

Sulla colonna sarà posta una copia, realizzata in materiale resistente.