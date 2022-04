Famiglia ucraina accolta dall'Us Lecce allo stadio "Via del Mare": zaini e gadget per i bimbi

Il grande cuore giallorosso non smette di battere. In occasione della gara di Serie B Lecce-Frosinone allo stadio "Via del Mare", questo pomeriggio l'Us Lecce ha invitato ad assistere al match una famiglia ucraina fuggita dalla guerra.

Calcio, serie B. Il Lecce batte il Frosinone. Decide bomber Coda

Tute, gadget e zaini per i bimbi

Durante l'intervallo il presidente Saverio Sticchi Damiani e i vicepresidenti Corrado Liguori e Alessandro Adamo hanno omaggiato i più piccoli con zaini, gadget e tute ufficiali. E anche i bimbi sfuggiti dagli orrori della guerra insieme ai genitori si sono uniti alla gioia del popolo giallorosso per la vittoria in casa per 1-0 contro il Frosinone.