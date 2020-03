Lecce, spunta la cassetta solidale: chi ha bisogno prenda chi può dare dia

«Chi può metta, chi non può prenda», il motto di San Giuseppe Moscati prende corpo anche per le strade di Lecce dove c'è chi ha deciso di mettere a disposizione le provviste per chi non sa come procurarsi il cibo. La situazione del Paese durante le restrizioni imposte dal distanziamento sociale fa infatti emergere anche nuove difficoltà, come quella a procurarsi denaro e viveri per chi per esempio lavora in nero.

Ed ecco allora, accanto alle numerose iniziative istituzionali e delle associazioni anche una sana solidarietà "di strada" come questa cassettina per la frutta apparsa oggi nei pressi di Porta Napoli. Un buon inizio. © RIPRODUZIONE RISERVATA