Gettano la spazzatura dal balcone: “pioggia” di rifiuti sui passanti. Vigili a caccia degli sporcaccioni

Chissà cosa avranno pensato, di certo non che fosse possibile non essere scoperti. Perché i vigili, ora, insieme ai tecnici di Monteco setacceranno ogni genere di rifiuti contenuto nei sacchetti pur di risalire a chi, questa mattina a Lecce, in via Papatodero, ha pensato bene di gettare l'immondizia dal balcone.



I sacchetti in parte sono rimasti incastrati fra i rami degli alberi che adornano la strada, a due passi da piazza dei Partigiani; in parte, sono finiti sull'ampio marciapiede sottostante, marciapiede sul quale affacciano negozi di alimentari - macelleria, caseificio, gastronomia - tutti aperti questa mattina, con il solito via vai di clienti (a distanza di sicurezza).

Sul posto sono quindi intervenuti sia gli operatori ambientali Monteco, per ripulire la strada, che la Municipale: è caccia agli sporcaccioni.

Ultimo aggiornamento: 11:54

