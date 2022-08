Lecce, spaccato il ventro al bus Sgm. Centrodestra: «Subito chiarezza, inspegabile il silenzio del sindaco»

Autista Sgm aggredito sui viali: ignoti hanno lanciato un oggetto contudente causando la rottura del vetro lato conducente del bus. E' accaduto nei giorni scorsi a Lecce dove l'opposizione di Palazzo Carafa chiede che si faccia subito chiarezza considerando «inspiegabile il silenzio del sindaco».

L'aggressione

La denuncia arriva dall'opposizione di Palazzo Carafa, a firma dei consiglieri Gianmaria Greco (capogruppo "Prima Lecce/Andare Oltre") e Roberto Giordano Anguilla (capogruppo "Fratelli d’Italia"): «Un altro episodio inquietante si é verificato, di recente, a Lecce.

Mentre un autobus pubblico, gestito da SGM, percorreva viale Calasso in direzione viale dell'Università, lo stesso é stato colpito da un oggetto contundente causando la rottura del vetro lato conducente».

Mentre proseguono gli accertamenti circa la dinamica e si valuta la natura dell'oggetto lanciato (forse un sasso, ma non si escludono altre ipotesi), i consiglieri comunali lanciano la stilettata al sindaco di Lecce Carlo Salvemini: «A pochi giorni dall'aggressione di una vigilessa ad opera di ignoti, un altro episodio anomalo scuote la comunità per la sua eccezionalità - scrivono i consiglieri di opposizione - Infatti come per il primo episodio, parimenti, non si é mai registrata simile veemenza nei confronti di un mezzo di trasporto pubblico. In attesa che si faccia la necessaria chiarezza, tuttavia e' inspiegabile il silenzio da parte dei vertici comunali riguardo all'accaduto. Nessun cenno dal sindaco e dagli altri esponenti di governo. Silenzio anche da parte della società controllata dal comune che non ha rilasciato dichiarazioni, neppure in merito alla denuncia dei fatti, per tutelare l'immagine dell’azienda e l'incolumità dei suoi lavoratori le cui istanze, troppo spesso, ultimamente, vengono ignorate», concludono i consiglieri Greco e Giordano Anguilla.