Lecce: sosta gratuita. Niente grattino fino al 25 marzo

Palazzo Carafa sospende, a partire da oggi il pagamento del sosta. Fino al 25 marzo, salvo diverse misure, dunque in città si parcheggerà gratis. La nuova ordinanza, la numero 412 firmata dal dirigente del settore Traffico Fernando Bonocuore, dispone la sospensione temporanea della sosta tariffata su tutto il territorio comunale fino al prossimo 25 marzo e "comunque fino al venir meno delle stringenti misure di prevenzione previste nel DPCM 11 marzo 2020".

Contestualmente sarà prolungata, sempre fino al 25 marzo, la validità degli abbonamenti già emessi.

Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale era già intervenuta con una serie di provvedimenti già da giovedì 12 marzo, al fine di garantire la sicurezza del personale ausiliario si era disposta la sospensione del servizio di controllo della sosta tariffata.

E sempre dal 12 marzo, sono state disattivate le telecamere dei varchi per accesso alla Ztl, al fine di garantire il libero accesso ai volontari che utilizzano le auto private per garantire soccorso a persone residenti nella zona storica e di ridurre drasticamente i servizi a sportello per rilascio o rinnovo pass.





