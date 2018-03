Neonato muore in reparto a 2 mesi: aperta inchiesta, 6 medici indagati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla gioia della vita allo strazio della morte. Tutto in poco più di due mesi. E’ deceduto l’altro ieri notte al “Vito Fazzi” di Lecce il bimbo di Copertino nato il 15 gennaio scorso nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “San Giuseppe” del suo paese. Una vita breve e segnata subito da complicanze post parto. In particolare, una febbre alta e persistente che attanagliò anche la giovane madre.C’è un’inchiesta della Procura di Lecce. In realtà era già in corso, l’inchiesta, perché il padre del bimbo aveva sporto denuncia ai carabinieri della Tenenza di Copertino per chiedere che si accertasse se vi fossero e meno responsabilità in capo ai medici che avevano seguito la moglie e la gestazione del neonato, per l’insorgenza di quella febbre che aveva consigliato il trasferimento nel reparto Utin (Terapia intensiva neonatale) del “Fazzi”.Lesioni colpose, l’ipotesi di reato ravvisata allora dal pubblico ministero Stefania Mininni. Con l’iscrizione sul registro degli indagati di sei medici. Ossia tutti gli specialisti che hanno seguito la donna nel corso della degenza al “San Giuseppe”. Un atto dovuto, la conseguenza del sequestro delle cartelle cliniche effettuato dai carabinieri dopo la denuncia. Un numero, quello dei sei medici, utile per fare uno screening allo scopo di accertare se e chi fra loro potrebbe avere avuto eventualmente delle responsabilità per le attenzioni, le diagnosi e le terapie prescritte o non prescritte alla donna.La tragedia ha mutato la natura giuridica del fascicolo: omicidio colposo. Nella mattinata odierna il magistrato dovrà valutare se estendere o meno l’inchiesta anche al personale medico del “Fazzi”, non fosse altro per la necessità di sgomberare il campo dai dubbi sulle loro condotte che potrebbero insorgere nell’eventuale processo.