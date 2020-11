Scuole chiuse a Campi. A Lecce si ferma lo Smaldone. A Maglie chiusi due plessi delle Medie

Si allarga il numero delle scuole chiuse per casi Covid. L'ultima notizia arriva da Campi salentina dove nella tarda mattinata di oggi il sindaco fino ha disposto la chiusura di tutte le scuole del comune.

Nuove chiusure anche a Maglie per due plessi, per la precisione quelli di via Manzoni e piazza Bachelet, che ospitano le Medie e che resteranno chiusi da oggi dopo alcuni casi sospetti di Covid.

Solo questa mattina allo Smaldone di Lecce ad essere positiva è stata invece un'educatrice della sede gestita dalle suore e situata sulla strada per Frigole. La dirigenza ha disposto la sanificazione delle aule e degli altri spazio e ha chiuso la scuola.

