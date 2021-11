Lecce, slitta l'inaugurazione dell'ascensore del campanile in Piazza Duomo

Nessun problema tecnico ma solo la volontà di regalare il giusto contorno all'evento. Per questo motivo è stata rinviata a gennaio l’inaugurazione dell’ascensore del campanile in piazza Duomo a Lecce. L’impianto di sollevamento doveva essere fruibile entro la metà di dicembre per consentire a turisti e visitatori di ammirare il paesaggio mozzafiato dal terzo registro della torre campanaria, nel contesto di un’atmosfera colorata dalle luci del periodo natalizio.

Il taglio del nastro è però slittatto a dopo l’Epifania per dare vita ad una grande cerimonia quando piazza Duomo verrà liberata dal presepe.