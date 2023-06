Lecce, amministrative: Salvemini chiama gli alleati, c'è l'ipotesi primarie

La data cerchiata in rosso sull’agenda di Carlo Salvemini è quella di venerdì 30 giugno. E le lettere di convocazione sono già partite nei giorni scorsi: a fine mese il sindaco uscente e ricandidato alle amministrative di Lecce nel 2024 conta di incontrare le forze centrosinistra per fare il punto su alleanze e programma. Pd e Sinistra Italiana ma anche La Puglia in Più del senatore Dario Stefàno. E poi il gruppo delle civiche: da “Progetto città” alla terna di riferimento dell’assessore regionale, Alessandro Delli Noci (“Sveglia Lecce”, “Noi per Lecce” e “Coscienza Civica”). Per la prima volta e con un anno di anticipo rispetto all’appuntamento con le urne, tutti attorno allo stesso tavolo.

E non è escluso che per “blindare” la ricandidatura di Salvemini - già formalizzata nei mesi scorsi - ora partiti e civiche decidano di ricorrere alle primarie.

Le primarie

Strumento che in queste fase consentirebbe allo stesso sindaco di misurare il reale perimetro delle alleanze e pesare l’impegno delle singole forze in campo. Una sorta di prova generale, insomma, in una fase in cui comunque tensioni interne e mal di pancia - di singoli alla ricerca di più spazio e autonomia piuttosto che di partiti e liste - cominciano a farsi sentire. Seppure quella delle primarie al momento resti una ipotesi residuale, nei giorni scorsi l’idea di ricorrere al voto di coalizione per garantire al primo cittadino l’investitura ufficiale è stata comunque vagliata. E se ne discuterà in sede di tavolo anche il prossimo venerdì.

Un elenco di invitati ai quali con buona probabilità si aggiunge anche la Puglia Popolare di Massimo Cassano e Luigi Mazzei che in Consiglio comunale a oggi siede tra i banchi della maggioranza.

Di contro non dovrebbe essere presente il Movimento 5 Stelle, seppure l’asse con i pentastellati rappresenti uno degli obiettivi prioritari del Pd e dello stesso Salvemini in vista della costruzione di una coalizione solida. Del resto a tendere la mano ai pentastellati nei mesi scorsi era stato proprio Salvemini. Dopo aver annunciato la volontà di ricandidarsi a sindaco, l’inquilino di Palazzo Carafa aveva confermato l’intenzione di giocare la partita del terzo mandato, sostenuto da Pd e civici.

I rapporti con i Cinquestelle

Sì, ma anche dai Cinque Stelle. «A livello cittadino un’intesa con i Cinquestelle è per me assolutamente percorribile, del resto sono in ottimi rapporti con gli esponenti regionali del movimento, a partire da Mario Turco. Ma bisogna cominciare a lavorarci presto. Un accordo last minute sarebbe meno compreso dai cittadini» aveva detto Salvemini. Asse auspicato e caldeggiato dai big pugliesi del Partito Democratico - in testa il deputato Claudio Stefanazzi e la vicepresidente nazionale dei Dem, Loredana Capone - nelle scorse settimane in sede di direttivo leccese del partito. «Ora è fondamentale avviare un tavolo di confronto con il sindaco Salvemini, tenendo salda la coalizione attuale. Sì ma puntando al campo largo e all’alleanza con i Cinquestelle» Capone aveva ribadito in quella sede.

All’assist di Salvemini e del Pd, tuttavia, i pentastellati avevano già risposto, «no, grazie». Stessa posizione confermata nei giorni scorsi dal coordinatore provinciale, Iunio Valerio Romano. «Il Movimento 5 Stelle ha a cuore i temi e i progetti che antepongono gli interessi dei cittadini ai personalismi propri di certa politica - aveva fatto sapere l’ex senatore nei giorni scorsi - È una questione di metodo. Ciò vale a livello nazionale come a livello territoriale. Non esistono alleanze a freddo o strutturali, ma visioni comuni, che possono essere condivise creando discontinuità rispetto al passato. A Lecce siamo all’opposizione con il nostro consigliere Arturo Baglivo, con il quale stiamo lavorando su tanti temi importanti, come la transizione energetica, la rigenerazione urbana e l’ambiente, l’inclusione sociale e lo sviluppo sostenibile del territorio. Non ci piacciono le ammucchiate prive di contenuti. Se si sceglie di essere nel campo giusto, lo si deve fare senza ambiguità».