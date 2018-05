© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo lo svincolo fra viale Otranto e viale Marconi, cantiere aperto anche fra via Costa e via Cavallotti dove l'assessorato al Traffico dovrà spostare l'impianto semaforico prima di procedere all'inverzione di marcia su via San Francesco d'Assisi, via Garibaldi e via Cavallotti.