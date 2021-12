Shopping e movida strade affollate in centro. Pressing per le mascherine

Natale si avvicina e bastava fare un giro ieri in città per rendersi conto che è così. Oltre al traffico senza pace, colpiva la marea di gente che si è riversata in centro per lo shopping e poi - in serata - per la movida.

Le strade di Lecce si riempiono, le mascherine spesso non ci sono e in tutto questo - come in un brutto film già visto - continuano a salire i contagi. In assenza di una normativa nazionale, la responsabilità di intervenire...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati