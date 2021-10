Lecce, a Settelacquare arriva Ghali per il Benetton Tour

Il tour di Benetton X Ghali fa tappa a Lecce. Dopo Napoli e Bari, mercoledì prossimo, 13 ottobre il rapper incontrerà i suoi fan nello slargo antistante il mercato di Settelacquare. E' là, infatti, che l'organizzazione dell'evento ha ottenuto il via libera dal Comune per allestire il mini- villaggio - due van firmati Benetton - che portano Ghali - figlio di genitori tunisini e cresciuto alla periferia di Milano - e una capsule della casa di moda in giro per l'Italia.

Il programma della giornata prevede alle 10 l'allestimento del villaggio e alle 14 la sua apertura al pubblico. Ghali arriverà a Settelacquare alle 15 e sarà disponibile in uno dei due van per una foto con i fan. Conclusione prevista per le 19. Si potrà accedere solo con Green Pass.