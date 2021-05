«Solo per amore, avanti Lecce»: la scritta del quartiere per incitare i giallorossi. E il cuore per capitan Mancosu

Quartiere Stadio, Lecce: in via Siracusa, nella zona 167 B, i tifosi hanno disegnato un intero slargo per incitare i giallorossi allo sprint finale. Non solo. Accanto all'enorme scritta “Per amore, solo per amore, avanti Lecce” - che ritorna nei canti intonati dagli ultras dalla curva allo stadio - c'è il numero 8, in un cuore. E' il numero della maglia di Marco Mancosu, 32enne capitano del Lecce, che su Instagram ha raccontato nei giorni scorsi di essere stato operato di tumore. «Mi sono operato il 26 marzo. Di tumore. Ho visto un mondo che non avrei mai pensato di conoscere, ho visto il terrore negli occhi delle persone che amo, ho visto il terrore e la preoccupazione di mia moglie che per lo stesso motivo ha perso il padre quest’estate, ho avuto la paura di non poter crescere mia figlia, ho fatto esami nei migliori centri italiani, con a fianco gente che ad oggi non so nemmeno se sia viva, se sia riuscita a superare la propria malattia. Là, in quella sala d’aspetto non ci sono ragioni sociali, non conta se sei un avvocato, un calciatore, un presidente o un normalissimo impiegato, là siamo tutti uguali, tutti alle prese con qualcosa che non possiamo controllare».

L'incitamento dei tifosi, dunque, non è solo rivolto alla squadra - chiamata a conquistare sei punti nelle prossime due partite contro Reggina ed Empoli per tentare di conquistare la promozione diretta in serie A - ma anche a Marco, uomo coraggioso, dentro e fuori dal campo.