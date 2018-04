Il prefetto: «A scuola senza avere paura. Ora isoliamo i bulli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

«Isolare i bulli e chi commette violenze, non i ragazzi che subisco. Anche questa è libertà. Andare a scuola senza avere paura». Un messaggio quasi a sorpresa per i festeggiamenti del 25 aprile. E a lanciarlo, da piazza Partigiani dove ieri mattina si è tenuta la cerimonia che ricorda la Liberazione, è stato il prefetto Claudio Palomba dopo gli ultimi casi di bullismo in classe che hanno coinvolto anche il Salento e, in particolare, un 17enne dell’Istituto Fermi di Lecce in un video choc che ha fatto il giro d’Italia.«Una festa della libertà e della democrazia, questo deve essere il 25 aprile»: così ha detto Palomba prima di toccare, appunto, l’argomento più dibattuto degli ultimi giorni per sottolineare quanto la mancata osservanza dei principi della Costituzione stia corrodendo le fondamenta della società italiana.«Nella nostra Costituzione ricorrono i termini violenza e libertà. Di violenze ce ne sono tante. La Costituzione dobbiamo rispettarla ogni giorno, è la nostra pietra miliare. La non violenza e il rispetto della Costituzione - ha rimarcato il prefetto parlando davanti ai rappresentanti delle istituzioni, ai partigiani e a un gruppo di ragazzi - è anche non isolare quel povero ragazzo, quei tanti poveri ragazzi che a scuola sono vittime di bullismo. Va isolato chi lo fa, non chi lo subisce il bullismo. E in questo, mi rivolgo soprattutto a voi ragazzi: è importantissimo sin dai banchi di scuola affermare questo rispetto. Questo è rispetto della Costituzione, questa - ha insistito Palomba - è libertà. Perché un ragazzo non può tornare a casa e negare, dire e giustificare alcuni episodi che non sono stati in qualche modo denunciati dagli stessi ragazzi. Ecco, se dobbiamo rispettare questi valori, i valori della libertà, i valori della non violenza, questa è violenza di ogni giorno a cui dobbiamo dire un fermo “no”, e lo dovete dire soprattutto voi ragazzi».