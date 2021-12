"Il vax uccide", scritte deliranti sui manifesti della campagna vaccinale dei Medici

La campagna pubblicitaria sui vaccini, promossa dall'Ordine dei medici, "sporcata" da scritte no vax.

Le scritte e il picco di contagi

"Il vax uccide" scritto con una bomboletta spray di colore rosso è apparsa sui manifesti dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Lecce affissi in viale Taranto. Una scritta che compare da qualche giorno sui manifesti insieme ad una doppia W cerchiata di rosso. I no vax tornano a far sentire la propria "voce" contro la promozione della terza dose di vaccino che può arrestare la corsa del covid.

Al momento diventa difficile risalire agli autori del gesto, di certo il messaggio è molto chiaro: c'è ancora chi invita, nonostante i numeri dei contagi - solo oggi 2.885 in Puglia - a invitare a non vaccinarsi.