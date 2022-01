Lecce, incendiati scooter e monopattino a noleggio

Scooter e monopattino dati alle fiamme a Lecce. Alle 23 circa, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Bonifacio. La squadra, giunta sul posto, ha provveduto a spegnere le fiamme che stavano interessando uno scooter elettrico a noleggio della ditta Reby e un monopattino, anch'esso elettrico a noleggio, della ditta BIT Mobility.

Terminate le operazioni di spegnimento e messo in sicurezza la zona interessata dall'evento si procedeva ad avviare le indagini per risalire alla cause.