Lecce, due ragazzine di 13 anni in monopattino travolte da un'auto: sono gravi, una è in coma

E' di due ragazzine di 13 anni in codice rosso il bilancio dell'incidente avvenuto in serata lungo viale della Repubblica, proprio vicino alla rotatoria di innesto su via Taranto, a Lecce. Lo scontro ha coinvolto un'auto e un monopattino elettrico. Ancora poco chiara la dinamica del sinistro.

Sul posto, insieme alle pattuglie della Municipale, anche le ambulanze del 118 che hanno trasportato le due ferite - che si trovavano a bordo del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati