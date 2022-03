Lecce, scippo in pieno giorno: ferita una donna 40enne

Scippo in pieno giorno, in via Cicolella, a Lecce. Una donna di 40 anni è rimasta ferita, perché ha opposto resistenza ed è stata trascinata per diversi metri da un uomo in scooter. I fatti si sono verificati ieri alle 13, nelle vicinanze di un supermercato pieno di gente. La vittima è rimasta ferita in modo lieve: ha riportato solo escoriazioni e contusioni, ma ha comunque dovuto ricorrere alle cure del 118 anche per il forte spavento rimediato.

Le indagini

Sull'episodio indaga la polizia che ha ascoltato alcuni testimoni. A quanto sembra, il motorino in sella al quale ha agito lo scippatore, è di colore nero. Si sta verificando se vi siano immagini di videosorveglianza che possano contribuire all'identificazione.