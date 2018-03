Scippi e rapine: quattro colpi a segno nel weekend

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Non si arresta l’ondata di furti in città ed altri colpi sono stati messo a segno da ignoti, che, senza farsi scrupoli entrano nelle case o nei negozi e rubano qualsiasi cosa possa avere un certo valore. Nel fine settimana è stata l’ennesima escalation di scippi e rapine messe a segno in città, anche nelle zone centrali.Nella notte tra sabato e domenica scorsi dei malviventi hanno preso di mira l’enogastronomia “Re Mida”, in via Giuseppe Libertini. I malviventi sono entrati nell’esercizio commerciale infrangendo il vetro di una finestra che si trova vicino all’ingresso secondario. Hanno messo a soqquadro il locale e poi sono fuggiti via, portando via le poche banconote contenute nel registratore di cassa. Il bottino infatti, secondo una prima ricostruzione, ammonterebbe a circa 200 euro. Sul caso indagano gli agenti della polizia al fine di individuare gli autori del gesto.Sempre sabato sera un altro colpo è stato messo a segno, sempre a Lecce, all’interno della farmacia “Elia”, in via Leuca. Un uomo, fingendosi un normale cliente, si è avvicinato alla cassa e, con fare molto veloce, ha arraffato alcune delle banconote che erano nel cassetto della cassa e poi è scappato facendo perdere le tracce.Ieri mattina, invece, una donna di 79anni che stava passeggiando in via Benedetto Croce è stata scippata della sua borsa. L’anziana ha riferito di essere stata avvicinata da un uomo di mezza età, che le ha strappato la borsa in cui aveva, fra l’altro, le chiavi della propria abitazione e circa 20 euro in contanti. La donna fortunatamente non è rimasta ferita e ha allertato subito le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione volanti, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dello scippatore che se l’è data a gambe levate.Sabato sera invece è stata commessa una rapina ai danni di una coppia di anziani, residente in via Paladini a Lecce.