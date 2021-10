Lecce, schiamazzi e bottiglie rotte in piazzetta Alleanza: a rischio denuncia sette adolescenti

Schiamazzi, urla, bottiglie rotte: rischiano la denuncia i sette adolescenti identificati ieri in Questura, a Lecce, dove si è concluso la loro notte brava nel centro storico, fra le vie della movida. I ragazzi, tutti di 14 e 15 anni, si trovavano in piazzetta Alleanza, vicino a piazza Mazzini, già teatro di episodi simili e, in un caso, di una aggressione ai vigili urbani intervenuti per riportare la calma, qualche mese fa.

A sollecitare l'intervento della Polizia, quando mancavano venti minuti alle 2 della notte, alcuni residenti della zona, infastiditi dal caos e dai rumori. All’arrivo delle Volanti, i ragazzini si sono dileguati facendo perdere le loro tracce. Successivamente rintracciati - erano ormai le 4 del mattino - sono stati accompagnati in Questura e identificati, per poi essere affidati ai genitori. Si valuta ora la denuncia penale.