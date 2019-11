Lecce sceglie il verde: cento nuovi alberi piantati fra scuole e parchi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cento alberi piantumati in scuole e parchi per aprire, il prossimo 21 novembre, la Festa dell’Albero e gli Stati Generali del Verde Pubblico . Lecce è infatti fra le città italiane che ospiteranno questo evento organizzato dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, (MATTM), al quale il sindaco Carlo Salvemini aveva presentato domanda di adesione lo scorso settembre, con una nota ad hoc.Quest’anno le iniziative si svolgeranno a Torino, Milano, Venezia, Roma, Bologna, Napoli e Lecce, dove il comune provvederà, a partire dalla giornata del 21 novembre e per i giorni successivi, alla messa a dimora di cento nuovi alberi in scuole e parchi pubblici della città. Nella nostra città si svolgeranno due giornate di confronto sul tema del verde urbano, in linea con lo spirito degli Stati Generali che puntano a fondere, mescolare e contaminare il più possibile esperienze, competenze e linguaggi diversi in nome di un obiettivo comune strategico: rafforzare in Italia la cultura del verde e diffondere la consapevolezza del valore del verde pubblico per costruire città più resilienti e inclusive.Giovedì 21 novembre alle 9, la festa sarà aperta con una cerimonia al Vivaio Forestale Galiò in viale della Libertà 70. Qui, insieme al sindaco Salvemini, al comandante del gruppo carabinieri Forestali di Lecce, il colonnello Jacopo Ristori ci sarà anche l'arcivescovo Michele Seccia, per una benedizione delle piantine che sarannomesse a dimora a partire dalla mattinata. Grazie alla collaborazione tra gli assessorati alla Pianificazione Urbanistica, Pubblica Istruzione, Ambiente e Lavori Pubblici, infatti, l’amministrazione comunale onorerà la Festa dell’albero piantumando 100 nuovi alberi nelle pertinenze scolastiche (già identificate dall’Assessorato allaPubblica Istruzione) e all’interno di parchi e spazi pubblici della città nei quartieri Santa Rosa, Ferrovia, San Giovani Battista e Borgo San Nicola.In particolare saranno piantumate 30 piante di bagolaro, 20 piante di carrubo, 20 piante di corbezzolo, 10 piante di lentisco, 10 piante di pioppo, 10 piante di pino. Le piante saranno fornite da ARIF- Agenzia Regionali Risorse Irrigue e Forestali e la loro piantumazione curata in collaborazione con Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Lecce, Carabinieri Forestali, Società Botanica Italiana, Accademia dei Georgofili sezione Sud-Est, AIAPP – Associazione Italiana Architettura del Paesaggio e Istituzioni scolastiche del Comune di Lecce.