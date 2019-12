Dopo piazza San Giovanni a Roma, le Sardine si riappropriano anche di piazza Sant'Oronzo a Lecce. In duemila e oltre si sono ritrovati a Lecce per dire no alla politica dell'odio che in questi ultimi anni ha animato l'Italia. Un "flash mob" di mezz'ora senza bandiere appartenenti a partiti politici, senza insulti. Con l'unico obiettivo quello di manifestare pacificamente in nome di una politica più seria, lontana da parole d'odio, razzismo e fake news.

