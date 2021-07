Lecce, la fontana di Santa Rosa torna a zampillare

In passato fiore all'occhiello di un intero quartiere. Poi, per anni, solo un simbolo di degrado.

Nuova vita per la fontana di Santa Rosa a Lecce che presto sarà restituita alla città nel suo antico splendore. Domenica 25 luglio (inaugurazione alle 19.30) ci sarà la tanto attesa accensione della fontana "Che tornerà a zampillare". «I cittadini conoscono bene il valore di questo luogo, un punto di aggregazione importante e che è mancato per...

