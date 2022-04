Salento, incidente tra due moto sulla litoranea: feriti in ospedale

La strada è nota perché molto amata dai motociclisti sportivi ma anche per il frequente verificarsi di incidenti stradali. E per fortuna questa volta il bilancio per fortuna non è grave: uno scontro tra due moto si è verificato poco dopo le 16 sulla litoranea che collega Porto Badisco a Santa Cesarea Terme. Nell'incidente è coinvolta anche un'autovettura.

La dinamica

Sulla dinamica sono in corso accertamenti da parte dei poliziotti del commissariato di Otranto che sono intervenuti sul posto e hanno eseguito i rilievi, ma sembrerebbe che, forse in fase di sorpasso, si sia verificato lo scontro tra i mezzi a due ruote. Due i feriti, entrambi centauri. Sono stati soccorsi dai passanti, poi dal personale sanitario del 118 e sono stati condotti in ospedale in codice giallo.

Il bilancio

Ha riportato la frattura di una gamba un 44enne di Lecce, avvocato, che era in sella a un Ktm Lc8. Ha necessitato delle cure mediche anche l'altro, un 27enne di Corigliano, che invece guidava una Kawasaki, entrambe moto di grossa cilindrata. Illeso il conducente dell'autovettura. Il traffico ha subito dei rallentamenti: della circolazione si sono occupati sempre i poliziotti delle volanti.