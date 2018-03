Sant’Oronzo pronto per il restyling: lavori dopo Pasqua

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Prima le impalcature, poi subito dopo Pasqua l’avvio dei lavori. Restyling in arrivo per la statua di Sant’Oronzo, situata nell’omonima piazza: uno dei simboli storici della città è pronto a rifarsi il look con un intervento di restauro a 360 gradi, dalla testa ai piedi della colonna, che riporterà uno dei pezzi pregiati del patrimonio artistico cittadino alla sua antica luce.Dopo alcuni problemi burocratici, Palazzo Carafa ha dato il via libera al progetto di recupero proposto dall’azienda “Colaci Emilio impianti e restauri” di Alessano che ieri mattina ha avviato le operazioni di cantierizzazione. La statua finirà “sotto i ferri” nel mese di aprile e non vedrà la luce prima del prossimo inverno.Il cantiere, infatti, dovrebbe durare circa otto mesi: lavori a costo zero per l’amministrazione comunale perché finanziati grazie ad alcuni sponsor nazionali e locali che compariranno sui banner allestiti lungo la gabbia bianca che ricoprirà il monumento. Fatti un po’ di conti, l’obiettivo è quello di concludere il restauro della statua entro Natale.«È un restauro importante in quanto recuperiamo uno dei simboli della nostra cultura e del nostro territorio - afferma l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Delli Noci -. Sono interventi particolari ma sono fiducioso. Speriamo di riuscire a scoprire la statua per i giorni di festa patronale. Sarebbe un bel regalo alla città».Previsti inizialmente per luglio 2017 e approvati dalla precedente giunta Perrone, i lavori di recupero della colonna e della statua hanno subìto una serie di rinvii a causa di lungaggini burocratiche.