San Francesco della Scarpa, le opere de La Pupazza in mostra

A San Francesco della Scarpa a Lecce, messo a disposizione dalla Provincia di Lecce, da sabato al 22 aprile sarà protagonista La Pupazza, la street artist più originale del panorama artistico italiano. “Molto sugo” sarà una mostra-evento non solo perché saranno presentate le ultime esplosive opere dell’artista ma anche perché è la prima nella sua terra natale.

Chi è

Ha infatti esposto a Milano, Londra, Parigi, Dusseldorf, Berlino dove, con il suo stile divertente e ironico, ha stregato galleristi e critici. Presenterà l’artista Paolo Marzano, critico d’arte, mentre Daria Vernaleone ne ha curato l’aspetto organizzativo e stilistico. L’artista, al secolo Eleonora De Giuseppe, tricasina di nascita e milanese di adozione, nel 2015 ha aperto il suo atelier a Milano in via Petrella, dove ha ottenuto una notevole popolarità. Tra le sue creazioni più famose, nello stesso anno, ottiene il permesso dal Comune di Milano per dipingere le cabine elettriche della città, creando una galleria d’arte a cielo aperto che ha incredibilmente entusiasmato i passanti. Oltre 100 cabine hanno preso vita con la verace fantasia dell’artista, diventando delle vere e proprio opere d’arte. È presente anche un opera in piazza Duomo.

Inoltre la Pupazza è entrata nel mondo commerciale firmando la linea Art di Santero 958, famosa azienda vitivinicola dal mercato internazionale. L’artista è quindi approdata oltreoceano, soprattutto in Korea e Giappone con il risultato di oltre un milione di bottiglie vendute in tutto il mondo.