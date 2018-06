Il bus si rompe, turisti e villeggianti bloccati sotto il sole nella marina di San Cataldo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spiacevole imprevisto per turisti e bagnanti che aveva deciso di trascorrere la mattinata nella marina leccese di San Cataldo: intorno alle 14, all'ora del rientro, il bus Sgm che avrebbe dovuto riportarli a Lecce ha avuto un guasto ed è rimasto bloccato nella marina e con esso anche tutti i passeggeri, costretti a scendere ed attendere sul marciapiede in attesa di notizie proprio nel momento più caldo della giornata.«È accaduto intorno alle 14 circa a San Cataldo nei pressi del Faro, come ci hanno documentato dei cittadini con le fotografie di quanto successo mentre le operazioni di soccorso del veicolo si sono prolungate sin dopo le 18 con i conseguenti prolungati disagi anche per la circolazione in uno dei punti più trafficati della marina - conferma Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti” - ovviamente, ci auguriamo, che questo sia solo uno sfortunato episodio e che non si ripeta più nel corso dell’imminente stagione estiva che si preannuncia “calda” anche per i flussi turistici che si spera giungano copiosi e che non si trovino di fronte a scene come quella di oggi. Ad Sgm e Comune di Lecce il compito di garantire la massima efficienza del servizio del trasporto urbano anche da e per le marine leccesi».