Lecce, vittoria netta per Carlo Salvemini: stacca Congedo e vince al primo turno

Le percentuali

SALVEMINI 51,45

CONGEDO 32.51

POLI BORTONE 9.51

ARTURO BAGLIVO 4.90

MARIO FIORELLA 1,46

LECCE - Vittoria ormai certa per Carlo Salvemini: mancano poche migliaia di schede da scrutinare nella città di Lecce e. L'ex sindaco di Lecce continua infatti a guidare lo spoglio staccando di oltre 20 punti percentuali l'avversario del centrodestrache si ferma poco sopra il 30%.Salvemini ha deciso di restare accanto ai suoi ad aspettare il dato definitivo, quando ormai mancano circa 6mila schede. Ha invitato i suoi a restargli accanto tranquilli e a breve uscirà dal comitato, dove il il pubblico dei supporter e dei simpatizzanti è stipato fino all'inverosimile, per commentare la vittoria.I numeri questa volta blindano la vittoria del candidato di centrosinistra, scongiurando l''anatra zoppa, ovvero laa mancata maggioranza piena in Consiglio che ne determinò la caduta.Se i numeri saranno confermati la maggioranza avrà 20 seggi su 32 dell'Aula. Numeri che ricalcano in buona parte quelli raggiunti nel 2012 da Paolo Perrone.Nel centrosinistra la prima lista ècon il 10,9%, seguita dalal 10,3%. Esploit della lista, legata al capo di gabinetto della Regione Puglia, Claudio Stefanazzi, che porta a casa l'8,5%. Coscienza civica 6.7%.Nel centrodestra la.prima più votata è, con il 6,6%. Segue Prima Lecce (la lista che fa capo al senatore leghista Roberto Marti), mentre terza è la lista Lecce città del mondo dell'ex sindaco Paolo Perrone. Seguono Forza Italia al 5%, Congedo sindaco, Sentire civico e infine Lega sotto il 5%.commenta: "Salvemini ha vinto con i voti del centrodestra, mi dispiace che la città abbia scelto il centrosinistra ma in Consiglio elettorale non farà sconti a questa maggioranza".a Telerama: "Ritengo non si possano assegnare responsabilita ai coordinatori regiornali, abbiamo condiviso ogni scelta per ricreare condizioni e vincere anche alla Regionali. Evidentemente il metodo delle primarie si è rivelato sbagliato. Su lecce prudenza, vediamo se ancora ci sono le condizioni per andare al ballottaggio. Piedi per terra fino a copertura del 40%".