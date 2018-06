Lettera del sindaco: su viale Cavallotti non torno indietro La risposta del direttore: ascolti le ragioni dei cittadini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

​Gentilissimo direttore,rispondo volentieri al suo commento di ieri in prima pagina col quale mi invita ad avere coraggio, umiltà, serietà per ripensare il senso di marcia di Via Cavallotti alla luce dei lavori di cantiere di Aqp e così liberare la città dall’assedio del traffico. Coraggio, umiltà, serietà sono virtù fondamentali quando si ricoprono ruoli di responsabilità, in tutti i settori. Accompagnano il mio lavoro quotidiano non mettendomi tuttavia al riparo dagli errori che inevitabilmente compio: da tempo sostengo che un bravo amministratore locale è chi è capace di sbagliare di meno.Coraggio, umiltà, serietà ci sono voluti per adottare i provvedimenti di limitazione della sosta di auto in P.tta Riccardi e Castromediano, nelle vie Nichel Rubichi, Mocenigo, Alvino; per introdurre il divieto di parcheggio in Piazza Libertini, davanti all’opera fortificata più importante di Puglia; per programmare limitazioni alla circolazione di auto, individuare nuove aree parcheggio a servizio dei cittadini, attivare nuovi servizi navetta durante le festività natalizie. Provvedimenti da me voluti nonostante la consapevolezza di dover scontare dissensi e malumori - inevitabili quando si rompono abitudini radicate - perché convinto di fare gli interessi della comunità rispetto al tema della mobilità sostenibile, che assume rilievo cruciale per misurare la qualità della vita e garantire benefici ambientali e sanitari.Le foto pubblicate ieri, che ritraggono code di automobili in ingresso in città, non sono diverse da quelle del periodo natalizio. Anche allora ricevetti analoghe critiche di inesperienza, impreparazione, arroganza, superficialità. Allora però disponemmo l’interdizione al traffico di viale De Pietro e via XXV Luglio, garantendo parcheggi aggiuntivi e servizio di bus navetta. L’altro ieri, invece, Lecce era percorribile ovunque, ad eccezione dei 100 metri di una corsia di una strada centrale. Se situazioni diverse conducono e medesime conclusioni ciò significa che non di contingenze si tratta, ma cause permanenti.Lunedì Lecce ha vissuto ore difficili per un afflusso straordinario di turisti provenienti da tutto il Salento che hanno voluto lasciare le spiagge e visitare la città approfittando di condizioni meteo non favorevoli. Migliaia di auto hanno intasato gli ingressi dalla statale di Maglie, dalla provinciale di Gallipoli creando code agli ingressi urbani. Dice bene: Lecce fa fatica a reggere questa invasione, non è la prima volta che accade. La causa non è legata all’assenza di bus navette ma risiede nelle voci negative del nostro bilancio della mobilità: assenza di parcheggi esterni ed interni alla cintura dei viali; fragile sistema di mobilità pubblica provinciale, che costringe turisti e forestieri e raggiungere Lecce con mezzi propri (come documentato dai vostri numerosi articoli sul fallimento della Sud Est e sull’urgenza di migliorare il Piano provinciale dei Trasporti); insufficienza in termini di linee e frequenza della nostra offerta di bus e filobus, che inevitabilmente sconta il fallimento (oggettivo perché documentato dai numeri) del più importante investimento pubblico sulla mobilità urbana degli ultimi decenni, pari a 23 milioni di euro.Richiamo questi elementi per spiegare la dimensione sistemica all’interno del quale si è consumata la giornata di lunedì; il nostro lavoro di amministratori è quello di trasformare quelli voci in positivo, per garantire in tempi medi i risultati che tutti auspichiamo: meno auto private, più trasporto pubblico, più parcheggi, più mobilità dolce.D’altra parte alcune di queste voci pesano anche in altri contesti provinciali: si pensi alle file di auto che d’estate riempiono gli ingressi nelle nostre località di punta, da Gallipoli a Otranto, a Porto Cesareo, per citarne solo alcune. Altre sono invece esclusivamente nostre. E sono causa dei nostri affanni, che puntualmente il suo giornale racconta.Vengo esortato “senza inseguire risibili giustificazioni o inutili retroscena” a ripristinare il senso di marcia in Via Cavallotti. Non è mia abitudine sottrarmi alle responsabilità e a cercare capri espiatori. Se non faccio mio il suggerimento è semplicemente perché non lo condivido. Non per mancanza di umiltà. Ma perché l’assessorato - che è costituito da dirigenti e funzionari - ritiene con me che esso non procurerebbe benefici e non mitigherebbe gli inevitabili disagi che purtroppo subiamo in ragione di lavori importanti per l’ammodernamento della rete fognaria cittadina. Lavori che da un lato procurano disagi sul fronte della circolazione automobilistica ma dall’altro, è bene ricordarlo, servono a ripristinare efficienza e sicurezza di un servizio, lo smaltimento delle acque nere, che è uno dei servizi di base su cui si regge il nostro vivere in comunità e che come amministratore avverto l’urgenza di garantire ai miei concittadini. I disagi alla circolazione sarebbero rimasti tali per la dimensione dell’afflusso che ha caratterizzato la giornata di ieri anche se – ricorro ad un’ipotesi – avessimo potuto già disporre dei 700 posti auto all’ex Enel. Ulteriori interventi strategici sono necessari, come detto, per fare in modo che simili disagi non si ripetano. E su questi siamo al lavoro senza risparmiare energie. Naturalmente questa valutazione potrà non essere condivisa. Considero fisiologico quando si interviene sulla mobilità cittadina che ciascuno manifesti un proprio punto di vista.Coraggio, umiltà, serietà – infine – accompagnano il lavoro di riprogrammazione della politiche urbane sulla mobilità a Lecce. Sono il primo a sapere che i frutti di questa semina sono ancora poco visibili. Ma fertilizzare un terreno inaridito da lunghi periodi di siccità di iniziative richiede “pazienza”, una virtù fondamentale quando si adottano provvedimenti sulla circolazione.Legittimo che il suo giornale esprima quotidianamente una forte critica sulle scelte strategiche dell’amministrazione in tema di mobilità. Altrettanto legittimo è ascoltare rispettosamente le critiche ma sentirsi liberi di non tenerne conto in questo caso, quando mi si suggerisce come soluzione a problemi di sistema della viabilità l’inversione di marcia di una via cittadina.Lo spazio del dibattito pubblico vive della ricchezza del confronto tra opinioni diverse. Che tali restano, sempre. Perché nessuno di noi è portatore di verità e certezze assolute.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La risposta del direttoreCaro sindaco, sono da apprezzare i suoi toni e, soprattutto, lo spirito conclusivo della sua lettera. Ha ragione: nessuno è portatore di verità e certezze assolute. Per questo, se lei crede che tutto vada bene, che non esista alcun problema di mobilità venutosi a creare nell’ultimo anno, che il caos di questi giorni nasca soltanto da antichi problemi strutturali e non anche da qualche azzardata innovazione, che non ci sia nulla da fare se non aspettare fiduciosi le “sorti magnifiche e progressive” del nuovo piano traffico, non possiamo e nemmeno dobbiamo convincerla per forza del contrario. Sarà il futuro a disvelarci verità e certezze. Per ora, ci sentiamo soltanto in dovere di consigliarle, come operatori dell’informazione ma anche come collettori di sensazioni e convincimenti della pubblica opinione, di cogliere un po’ di più gli umori e le esigenze dei suoi amministrati, di ascoltare e capire le ragioni degli altri, di non sciupare del tutto la connessione sentimentale con la città, anche con quella città che è costretta (e sottolineo: costretta) a muoversi in auto e non può avvalersi della felice alternativa di girare solo in bici o di camminare a piedi. E di avere rispetto per tutto quel mondo - non solo i turisti delle marine - chiamato ogni giorno a “frequentare” un capoluogo di provincia che, è bene ricordarlo, eroga servizi essenziali per l’intero Salento, non solo per gli abitanti nel centro storico.Come lei sa, rispettiamo molto le competenze e i saperi. Di chi amministra, dei tecnici e dei funzionari. È stato e resterà sempre un nostro cavallo di battaglia. E crediamo molto, come lei, nella divisione e nel riconoscimento dei ruoli. Ma le competenze non possono essere separate dai fatti e dalle conseguenze che producono. E la realtà fattuale non può essere ignorata o sottovalutata da chi governa nell’attesa che si inverino le “sorti magnifiche e progressive” dei propri provvedimenti. Altrimenti si rischia di scadere nel velleitarismo. È tutto vero l’elenco dei suoi provvedimenti, anche coraggiosi e fortemente innovativi, che ricorda nella lettera e che questo giornale ha riconosciuto. Ma cosa c’entra questo con un’emergenza venutasi a creare per un cantiere aperto appena quindici giorni dopo il varo del piano traffico? Non si poteva aspettare settembre per l’entrata in vigore dei nuovi sensi di marcia? Che cosa sarebbe cambiato? E perché non prestare attenzione e ascolto verso le quotidiane imprecazioni e la diffusa indignazione di quanti restano bloccati in viale Cavallotti e nelle traverse di piazza Mazzini? Ci consenta, caro sindaco: non vogliamo mancare di rispetto per i tecnici e i dirigenti del suo assessorato, che saranno pure i più competenti d’Italia e d’Europa, ma viste le dure repliche della storia lontana e recente, ci lasci almeno coltivare il dubbio sull’affidabilità dei consigli e delle ricette miracolistiche messe in campo.Infine, un piccolo chiarimento: lei sa bene, da quando sedeva sui banchi dell’opposizione, che questa testata è stata in prima linea, anche sfidando il senso comune, per la chiusura al traffico nel centro storico e per la liberazione delle piazzette dalle auto in sosta. Ed è stata sempre coerente. Non ci hanno mai intimidito né piegato le intemerate di chi amministrava fino a un anno fa e nemmeno l’ira, con velate minacce, di commercianti, ristoratori e residenti. Aggiungo: ogni piano che andrà in questa direzione sarà il benvenuto (a questo proposito, non interrompa ma acceleri la liberazione dalle auto delle piazzette del centro: è un autentico scempio). A patto, però, che i piani siano portati avanti proprio con coerenza e coraggio, oltre che con umiltà. E allora, con la franchezza, la lealtà e la correttezza che contraddistingue il suo rapporto con questo giornale, le ricordiamo che a Natale ha fatto tutto lei: il “piano chiusure”, il “piano ripensamento”, il “piano sconfessione”. Forse, tecnici e funzionari avevano dato consigli e ricette sbagliate. O, forse, la protesta dei commercianti e di qualche agit-prot del centro - protesta non solo contro di lei, ma anche contro questa testata perché da sempre schierata per le chiusure - la convinse a ordinare il dietrofront. Ecco, senza alcuna competenza in materia e senza alcuna intenzione di convincerla a tutti i costi, credo - come la stragrande maggioranza degli automobilisti leccesi - che il ripristino del senso unico in viale Cavallotti, fino al termine dei lavori dell’Aqp, possa produrre solo benefici o, almeno, ridurre il danno. Di sicuro, produrrebbe molti più benefici di quel contrordine di Natale. Alla città, innanzitutto. E, considerato il “sentiment” prevalente in questi giorni, al suo rapporto con la città. Perciò, ci pensi.