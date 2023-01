Lecce-Salernitana, pochi biglietti ancora disponibili: Via del Mare quasi soldout. E il tempo sarà clemente (o almeno così pare)

Ancora biglietti disponibili per Lecce-Salernitana. Per uno dei due anticipi della prima giornata di ritorno di Serie A (questa sera alle 20.45, diretta tv oltre che su Dazn anche su Sky), ci sarà quasi il tutto esaurito ma c'è ancora qualcosa di invenduto: si tratta di tagliandi per la Tribuna Est inferiore, per i distinti Nord-Est inferiori e per la Tribuna centrale inferiore, oltre che per la Curva Sud inferiore.

Lecce-Salernitana, il meteo

Rispetto alle previsioni di inizio settimana, per altro, sembra anche che il tempo possa essere sorprendentemente clemente. Non dovrebbe piovere, secondo quanto riportano Ilmeteo.it e Meteo.it, due tra i siti web più accreditati per le previsioni. Farà freddo, però, anche questa sera: la temperatura dopo le 22 scenderà sotto i quattro gradi, con umidità superiore al 90%.