Salento Pride, tutto pronto a Lecce per la marcia dei diritti arcobaleno/Il percorso e le madrine

"Nessuna paura", questo è lo slogan del Salento Pride di quest'anno che inonderà le vie e le piazze di Lecce dalle 16 di sabato 1° luglio. La città è stata riconfermata come appuntamento per la manifestazione arcobaleno che chiede la promozione e la rivendicazione dei diritti Lgbt e di chi è queer, intersessuale, asessuale o altro. Il Comune di Lecce ha patrocinato l'evento, così come la Regione Puglia, come già accaduto per il Bari Pride di qualche settimana fa. La manifestazione è organizzata dall’associazione Salento Pride APS.

Il percorso

La partenza è fissata in piazza Sant'Oronzo, mentre poi il percorso si snoderà lungo via Trinchese, via XXV Luglio, via Garibaldi, via San Francesco d'Assisi, via Imperatore Adriano, via Nazario Sauro, via Trinchese, via Francesco Cavallotti, via Marconi, viale Lorè, viale Gallipoli, viale dell'Università, per poi concludersi in Porta Napoli.

Le madrine

Immancabili le madrine del Pride salentino.

Quest'anno ad aprire la marcia ci saranno le Karma B, già sul carro del Roma Pride lo scorso anno con Elodie. PIù di 25 anni di carriera alle spalle, sono le drag queen più famose in Italia.

Le parole dell'assessora Miglietta

«L’amministrazione comunale fa proprie le rivendicazioni della comunità Lgbtqia+, che chiede più diritti per tutti. Dal 2017 siamo parte della rete Ready, abbiamo istituito il registro Alias - ha dichiarato l'assessora ai Diritti Civili del Comune di Lecce, Silvia Miglietta - il Pride, come lo scorso anno, porterà per le strade della città una grande festa e un messaggio positivo di condivisione e apertura verso una società più inclusiva e verso la parità sostanziale tra i cittadini».