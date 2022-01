Abusi su pazienti: altre due donne denunciano ortopedico salentino

Violenza sessuale aggravata. Altre due donne hanno denunciato di aver subito abusi dall'ortopedico 66enne Sergio Cosi, ai domiciliari dallo scorso 25 novembre con le accuse di violenza sessuale aggravata ai danni delle sue pazienti in Salento. Ai cinque casi individuati dai carabinieri, si aggiungono dunque altre due presunte vittime.

Il medico avrebbe abusato delle pazienti nel corso delle visite che si svolgevano nello studio di una clinica privata di Casarano in provincia di Lecce dove esercitava. In almeno uno dei casi contestati avrebbe utilizzato uno spray per stordire la vittima. La Procura di Lecce aveva già chiesto al gip ulteriori sei mesi per proseguire le indagini.

L'inchiesta

Violenza sessuale aggravata: è l’ipotesi di reato contestata a Sergio Cosi, medico ortopedico di 66 anni originario di Tricase, impiegato in una clinica privata di Casarano, che ieri mattina è finito agli arresti domiciliari. Ad eseguire la misura cautelare - emessa dal gip del tribunale di Lecce su richiesta della Procura della Repubblica - sono stati i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Casarano, che insieme con i colleghi della sezione Operativa hanno anche svolto le articolate indagini partite alla fine di maggio scorso, a seguito della denuncia di una paziente.



A seguito di quella denuncia, infatti, i militari hanno installato, all’insaputa del professionista, delle telecamere all’interno dell’ambulatorio in cui riceveva le sue pazienti. E, a riscontro del racconto già fatto dalla prima vittima, hanno potuto vedere come, almeno in altre quattro occasioni, il professionista abbia abusato della sua autorità per far adagiare le pazienti sul lettino dello studio e poi palpeggiarle, fino a praticare loro, in alcuni casi, anche atti sessuali.

Il medico risponde anche di lesioni personali aggravate perché in una occasione, con delle manipolazioni finalizzate al compimento dell’atto sessuale, ha provocato a una vittima una cervicalgia giudicata guaribile in sette giorni, con l’aggravante di aver commesso il fatto proprio in occasione della commissione del delitto di violenza sessuale e al fine di eseguire lo stesso reato.



L’inchiesta è stata aperta alla fine del maggio scorso, quando una donna di 47 anni si è presentata in caserma, ancora terrorizzata, raccontando ai carabinieri l’assurda vicenda di cui era stata, suo malgrado, protagonista. In quell’occasione, assistita dall’avvocato Attilio De Marco, ha presentato denuncia-querela, preannunciando l’intenzione di costituirsi parte civile nell’eventuale processo. Il suo racconto, così come formalizzato nella denuncia, è agghiacciante: a seguito di un problema fisico, si era recata dal medico e, in occasione di un controllo, a cui la donna si era anche presentata con il marito, aveva subito gli abusi. Il medico l’avrebbe fatta distendere sul lettino e le avrebbe nebulizzato sul viso qualcosa, probabilmente con l’intento di stordirla dato che la donna, da quel momento, ha iniziato a sentirsi «stordita». Dopo aver spostato la mascherina fino a coprirle gli occhi, avrebbe iniziato una manipolazione concentrandosi, però, sulla bocca piuttosto che sulla parte da curare. A un certo punto, avrebbe iniziato a palpeggiarla e, secondo quanto messo nero su bianco nella denuncia, oltre a compiere un atto sessuale, avrebbe anche espresso a voce la volontà di fare sesso.

A questo punto, quando la visita si era già protratta per un tempo inusuale, il marito della donna, insospettito, ha iniziato a chiamarla sul cellulare per sapere se andasse tutto bene. E solo allora la vittima ha trovato il coraggio di alzarsi dal lettino e uscire dallo studio sconvolta, senza nemmeno ritirare la ricevuta della parcella. A casa ha trovato conforto in un’amica, che l’ha supportata nella decisione di denunciare. Dalle indagini sono poi emersi gli altri casi analoghi ai danni di altre ignare pazienti.

In mattinata, assistito dai suoi legali Bortone e Covella, il medico si presenterà davanti al giudice per l’udienza di convalida dell’arresto.