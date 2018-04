Salento penultimo dopo la Grande Crisi: persi 23mila posti di lavoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se nel Salento c’è, la ripresa è talmente debole da non godere di alcun riflesso sull’occupazione. Che resta il vero punto debole del territorio. La provincia di Lecce continua, infatti, a perdere posti di lavoro come poche altre in Italia. Dal 2008 - l’anno della Grande Crisi in tutta Italia come nel resto del mondo occidentale - a oggi se ne contano ben 23mila. Che è il valore più alto, in senso negativo, dopo la provincia di Palermo: solo il territorio del capoluogo siciliano fa peggio di noi.Il quadro emerge dalle ultime stime operate dell’Istat che, tuttavia, non dipingono affatto un Mezzogiorno in ritardo, anzi. Le grandi città registrano incrementi consistenti, sorpassando, in alcuni casi, anche quelle del nord che, in linea generale, mantengono comunque un trend di crescita.Malissimo, invece, Lecce. Solo Foggia, in Puglia, nel raffronto tra il 2017 e il 2016 ha fatto peggio di noi. Nel Paese l’ultima della lista è Ancona (-5,18). In termini quantitativi la percentuale si traduce in 5mila posti di lavoro in meno. Foggia ne ha persi 6mila. Ma Bari è tra le prime dieci d’Italia (come anche Caserta e Napoli, a proposito di realtà meridionali) con un tasso di occupazione in crescita del 4,64% e 18mila occupati in più. Roma (+36mila), Milano (+29mila) e Brescia (+20mila) sono le prime tre in graduatoria, sebbene spetti a Vibo Valentia il primato assoluto per crescita percentuale del tasso di occupazione (+11,12%).Fotografando il trend in termini assoluti dal 2008 a oggi la curva peggiora con il Salento che scivola sempre più in basso piazzandosi al penultimo posto in Italia a seguito, come si diceva, della perdita complessiva di 23mila posti di lavoro che, in termini percentuali, si traduce in un drammatico -9,51 per cento. Solo Palermo ha perso più posti di lavoro dall’inizio della crisi a oggi (-36mila posti).Tra le province che hanno creato meno posti di lavoro figura anche Taranto (-6,46%).