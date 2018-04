Il Salento degli invalidi. Più controlli sulle pensioni: primo calo dopo 20 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Pensioni di invalidità: la stretta dei controlli funziona. Per la prima volta dopo 20 anni i numeri fotografano un’inversione di tendenza significativa: gli assegni Inps per prestazioni assistenziali cala rispetto all’anno precedente. Quasi 600 pensioni in meno dal 2017 al 2018: non un numero esorbitante in valore assoluto, ma comunque un primo segnale in un trend storico al rialzo consolidato sin dal 1998.Le cifre arrivano da uno studio che ha analizzato le prestazioni previdenziali ed assistenziali nel Salento da 20 anni a questa parte. Partendo, appunto, da quando le indennità di invalidità erano ancora una piccola parte della spesa messa in conto da parte dell’Inps.L’ultima rilevazione condotta dall’Osservatorio Economico di Davide Stasi conferma, appunto, che il dato complessivo resta alto: nel 2017 erano 90.278 gli assegni di invalidità versati dall’Inps con una media mensile di 417,15 euro, mentre nel 2018 i trattamenti sono scesi a 89.699 per un media mensile di 422,59 euro. Valore, come si diceva, che assume una certa importanza alla luce di una crescita inarrestabile: dai 12mila assegni del quadriennio 1990-2001 all’exploit del 2002 quando, in un solo anno, le pensioni sono invece quadruplicate. E da quel momento c’è stato un aumento continuo che ha portato nel 2010 ad un assestamento intorno alle 80mila erogazioni. In pratica circa un salentino sul 10 calcolato sul totale della popolazione con un aumento che è progressivamente continuato fino al 2017.L’inversione del trend del 2018, ovviamente, va inquadrato nel dato complessivo di quasi 90mila persone beneficiarie dei sussidi di invalidità, ma di certo è una spia di quanto siano cambiate le cose grazie alla capillare attività dei controlli sul territorio da parte delle forze dell’Ordine e, soprattutto, delle verifiche continue da parte dell’Inps e delle commissioni di invalidità che han. Controlli mirati e indagini a tappeto sugli aventi diritto hanno contribuito fortemente a stringere il cerchio sui cosiddetti “furbetti” messi alle strette di fronte a evidenze serrate. Il risultato, insomma, di una serie di scelte compreso il numero cresciuto degli invalidi sottoposti a revisione periodica.