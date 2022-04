Uccise i due fidanzati con 87 coltellate, la Procura presenta il conto

Alle 9.30 di questa mattina il pubblico ministero della Procura di Lecce, Maria Consolata Moschettini, inizierà la requisitoria del processo che vede imputato l'omicida reoconfesso Antonio De Marco, 23 anni, di Casarano, accusato di avere ammazzato con 87 coltellate Eleonora Manta ed Andrea De Santis, 30 e e 33 anni, i due fidanzati sorpresi nella loro casa di Lecce, in via Montello, la sera del 21 settembre di due anni fa.

Le richieste

Se il magistrato che ha condotto le indagini con i carabinieri del Nucleo investigativo chiederà il carcere a vita, 30 anni di reclusione o una pena inferiore lo chiarirà nell'aula bunkler ai giudici della Corte d'Assise del Tribunale di Lecce (presidente Pietro Baffa, a latere il giudice togato maria Francesca Mariano e la giuria popolare) ravvisando o meno la sussistenza di attenuanti.

I legali delle famiglie

Al termine della requisitoria seguranno le arringhe degli gli avvocati dei familiari dei ragazzi costituitisi parte civile: Francesco Spagnolo, Renata Minafra, Fiorella d’Ettorre, Stefano Miglietta, Luca Piri e Mario Fazzini, nonché Paoloantonio D’Amico per il Centro internazionale diritti umani (Cidu). Il 17 maggio spazio alle arringhe difensive degli avvocati Giovanni Bellisario ed Andrea Starace. Il 7 giugno eventuali repliche e sentenza.

Mai in aula

De Marco non è stato mai presente in aula e si è avvalso della facoltà di non farsi esaminare. Fu fermato la sera del 28 settembre, una settimana dopo la tragedia, all'uscita dall'ospedale Vito Fazzi di Lecce dove stava seguendo il secondo anno dei corsi per infermiere professionale. Confessò tutto quella notte e ribadì ogni responsabilità anche nell'interrogatorio di convalida con il giudice per le indagini preliminari Michele Toriello.

Il fermo

Fu individuato, De Marco, seguendo il rientro da via Montello nella casa dove aveva preso una stanza in affitto: grazie ai filmati degli impianti di videosorveglianza fu ripreso a due passi dall'ingresso. Lo stesso ragazzo con lo zainetto notato dall'uomo che diede l'allarme mentre portava a spasso il cane dopo avere sentito le urla strazianti arrivare dalle scale del condominio di via Montello, al 9. E poco dopo lo vide uscire con ancora in mano il coltello. Poco prima, nel cortile, De Marco aveva perso cinque bigliettini in cui aveva indicato tutte le fasi del duplice omicidio

Il movente

Perché questi due ragazzi? Il diario di 36 pagine fatto ritrovare dai suoi difensori ha riportato la disperazione di uno studente solo ed incapace di accettare la frustrazione di non avere una fidanzata. Frustrazione - hanno detto gli psichiatri - trasformata in violenza, in istinto omicida: aveva la chiave di quella casa di via Montello perché ci aveva abitato in una stanza quando si era iscritto ai corsi di infermiere professionale. Scelse la strada più facile: aprì la porta mentre Eleonora e Daniele stavano festeggiando la prima sera insieme in quella casa appena finita di ristrutturare. Solo l'inizio, avrebbe continuato ad ammazzare, scrisse De Marco nel suo diario.

Perizia psichiatrica

Capace di intendere e di volere è stato giudicato De Marco dai periti della Corte d'Assise e dai consulenti della Procura e delle parti civili. A conclusioni opposte sono arrivati i consulenti della difesa, nel dibattito in aula caratterizzato a volte da toni aspri ma anche dal dolore incontenibile dei familiari.