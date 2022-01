Anziana rapinata in casa e bloccata con le fascette da elettricista. Ad agire, malviventi con la mascherina chirurgica

Rapinata in casa una donna di 82. Due malviventi l'hanno spintonata e bloccata con le fascette da elettricista per mettere le mani sul denaro conservata in casa, circa 1.500 euro e sui gioielli di cui al momento non si conosce il valore. E' successo tutto a Lecce, a poche centinaia di metri dal Salento: volto coperto dalle mascherine chirurgiche, i rapinatori hanno individuato in via Adriatica questa casa dove l'anziana vive da sola, sulla strada che conduce ad una delle marine del città del Salento.

Sotto shock

Sono intervenuti i poliziotti delle Volanti attorno alle 14.15, poco dopo l'arrivo della telefonata d'allarme arrivata al 113 della centrale operativa della questura. La donna è stata soccorso da un'ambulanza del 118 poichè è rimasta sotto shock dopo l'irruzione in casa dei malviventi, per gli spintoni e per il trovarsi bloccata mani e piedi con le fascette. Una irruzione nella parte più privata della sua vita che ha lasciato un segno l'apparizione improvvisa dei due uomini che si sono fatti aprire la porta di questa casa al pianterreno bussando al citofono.

Indagini

Le indagini. Con i poliziotti delle Volanti sono intervenuti anche i colleghi della Scientifica per i rilievi e della Squadra mobile. Quest'ultimi si sono messi alla ricerca di impianti di videosorveglianza per cercare di individuare chi abbia scelto questa anziana perché vive da sola e perché è piuttosto avanti negli anni. Altro aspetto in corso di chiarimento, è come abbiano fatto a sapere che in casa avesse tutto quel denaro in contante.