Pranzo con vista mare a febbraio: il sole inonda i piatti

Primo sole nel Salento e parte la caccia al tavolo vista mare. Dall’Adriatico allo Jonio. Foto e dati alla mano, è la bella realtà registrata in queste prime giornate quasi primaverili, con molti lidi con ristorante e panorama vista mare affollati. Grazie alla bellezza dei paesaggi costieri e ad una buona programmazione, funziona la tanto auspicata ripresa, capace di abbinare servizi, gastronomia e natura. Gli ingredienti? Eccoli serviti e raccontati proprio dagli addetti ai lavori. Clima mite e mare calmo garantiscono il prolungamento (ma anche l’anticipazione) delle attività degli stabilimenti, con attività turistiche “multiformi”, in grado di offrire relax e benessere, enogastronomia di qualità, oltre naturalmente a panorami mozzafiato.



Porto Cesareo

Tanti gli esempi di strutture capaci di attuare questo tipo di offerta. A Porto Cesareo presso le Dune c’è “Aqua”, ristorante aperto tutto l’anno. Stesso discorso sulla spiaggia del Bacino Grande, così come sulla storica spiaggetta del centro della penisola cesarea a “l’Aragosta da Co”. È in posti come questi che gli amanti del mare si godono una giornata di sole degustando le prelibatezze della cucina. «Alle Dune, quando il tempo lo permette, è sempre così – dicono i fratelli Alessandro e Giovanni Grandioso – e per certi versi è così anche nella spiaggia gemella del Tabù. Grazie alla nostra attività di promozione, sviluppata nelle principali fiere del turismo, o sui nostri canali social, abbiamo sviluppato questo “moodW che piace e che abbina spiaggia, mare ed enogastromia di qualità».

Stesso concetto espresso da Tarin Iaconisi dell’Aragosta da Co’. «In questo scorcio di fine inverno mite, stiamo tornando ad accogliere famiglie e giovani comitive provenienti sia dall’Italia che dall’estero - dice-. La gente ha voglia di normalità, di socialità, di passare una giornata al mare, gustarsi la nostra buona cucina e visitare le bellezze storico-artistiche del Salento. Anche noi come gli altri, cerchiamo di allargare l’offerta per tutto l’anno, naturalmente clima permettendo e soprattutto cercando di garantire standard e servizi di qualità».

Anche la famiglia Marzano titolare dello storico Bacino Grande da sempre coglie ed utilizza al meglio la sinergia spiaggia, mare e ristorazione. «Il turismo nel Salento deve vivere 365 giorni l’anno, mettendo in evidenza le sue bellezze e potenzialità ricettive e di qualità. In queste ultime settimane abbiamo riassaporato la quasi normalità – affermano dal Bacino Grande -. La giornata tipo? Mattinata al mare, sole e temperature permettendo, poi pranzo con specialità di mare e degustazione di vini, poi relax e visita a Parco naturale terrestre, nell’Amp Porto Cesareo. Un’offerta variegata, di qualità che soddisfa e che fa parlare bene dei nostri territori».



Gallipoli e Leuca

Non solo spiagge ma anche panorami mozzafiato in località rinomate. «La voglia di andare al mare e pranzare illuminati da luci e colori unici come quelli di Gallipoli e Leuca, non viene mai meno». Questo il commento di Attilio Caroli Caputo, il direttore del gruppo Caroli Hotels. «Al Bellavista Club di Gallipoli o al Terminal di Leuca ogni fine settimana o quando i clima lo consente c’è un modo unico ed originale per vivere e gustare mare e gastronomia, meglio se magari quella del Salento a “Km 0” come il progetto che cerchiamo di lanciare da tempo per i nostri affezionati visitatori che abbinano la spiaggia alla buona cucina».



Lecce