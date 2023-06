In tre beccati con la cocaina: chiusa per un mese una sala giochi nel cuore di Lecce

La sala giochi Silver, in via Trinchese, pieno centro di Lecce, resterà chiusa per 30 giorni in seguito alla sospensione della licenza di pubblica sicurezza notificata dagli agenti della polizia amministrativa della questura che lo scorso 3 giugno hanno sorpreso nel locale tre giovani mentre assumevano cocaina.

Durante i controlli, uno dei tre, in stato di alterazione psicofisica, dovuta agli stupefacenti, aveva atteggiamenti aggressivi nei confronti degli agenti.