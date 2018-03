Riti pasquali: si celebra la passione di Cristo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Nel giorno della vigilia della Domenica delle Palme, continuano le iniziative che, tra sacro e profano, avvicinano alla Settimana Santa che finisce con la Pasqua. A Lecce oggi ci sarà la “Via Crucis dei giovani” per le vie del centro storico, con partenza alle 20.30 dalla Chiesa di San Matteo. Così in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù e della Giornata di preghiera e di digiuno in memoria dei Missionari Martiri che si celebra nelle singole diocesi. La consulta di Pastorale Giovanile e il Centro Missionario della diocesi, hanno organizzato, secondo il programma della Quaresima, la Via Crucis guidata dall’arcivescovo di Lecce Michele Seccia e scandita da otto tappe animate dalle varie associazioni giovanili. Prevista una sosta nella Chiesa di S. Irene e poi la conclusione in piazza Duomo, che, per l’occasione e per i due giorni consecutivi, sarà illuminata di rosso, in memoria dei martiri che hanno donato la loro vita nelle terre di missione durante lo scorso anno.A Ugento l’appuntamento è per domani in piazza San Vincenzo alle 19 con una speciale Via Crucis incentrata sugli scritti di Don Tonino Bello, nel 25° anniversario della sua morte: 150 figuranti, uno scenario dinamico, tutto dal vivo. Vedrà insieme i comuni di Ugento e Alessano, Comune di origine del parroco diffusore di pace, e vedrà la partecipazione del fratello di don Tonino, Trifone Bello, che per l’occasione vestirà i panni del Servo di Dio. «Sarà un viaggio mistico e spirituale, un pover uomo, attraverso le parole di Don Tonino. Siamo infinitamente piccoli rispetto alla tematica che stiamo affrontando», ha detto il regista Alberto D’Ambrosio presentando l’evento a cui parteciperà anche il cescovo della Diocesi Ugento–Santa Maria di Leuca, monsignor Vito Angiuli.