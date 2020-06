Rissa in piazzetta Santa Chiara, giallo nella movida: arriva la polizia. Acquisite le immagini delle videocamere

Saranno le immagini delle videocamere dei locali a chiarire cosa sia avvenuto la notte scorsa in piazzetta Santa Chiara. Quel che è certo è che poco prima delle 2 al 113 sono arrivate diverse chiamate che segnalavano una rissa: botte da orbi a colpi anche di bastone. Alcuni testimoni parlano di alcuni cittadini extracomunitari che avrebberio iniziato prima a urlare e poi a darsele di santa ragione.



All'arrivo delle Volanti sul posto, però, non c'era più traccia né dei presunti aggressori, né degli aggrediti, né tantomeno dei bastoni. E in ospedale nella notte nessuno si è presentato per farsi medicare. Per chiarire i contorni della vicenda sono stati acquisiti i filmati delle videocamere dei locali dell'intera zona, che potrebbero aver ripreso la rissa. Indagano gli uomini della Squadra Mobile.